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Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor

THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısı, yarın ve 29 Aralık Cuma günü yapılacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:32
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Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 15. hafta maçlarıyla sona erecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 15. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise 29 Aralık Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Almanya'nın Brose Bamberg takımını ağırlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Unicaja Malaga (İspanya)

23.00 Valencia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

29 Aralık Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Brose Bamberg (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:54
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiFenerbahçe DoğuşBasketbolAnadolu Efes
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