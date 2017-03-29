Avrupa Ligi'nde kritik 29. hafta

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında, yarın ve 31 Mart Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında Atina'da oynanan ilk müsabakada Olympiakos, 90-66 galip gelmişti. Darüşşafaka Doğuş, yarın Alman ekibi Brose Bamberg ile deplasmanda Brose Arena'da TSİ 21.45'te karşılaşacak. Play-off'a kalmak için mücadele eden yeşil-siyahlılar, sahasındaki ilk maçta rakibini 72-70 mağlup etmişti. Ligde iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank, 31 Mart Cuma günü İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek. İki takım arasında saat 20.00'de oynanacak müsabakaya, Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 69-62'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Organizasyonu ilk 4 takım arasında bitirerek play-off için saha avantajı elde etmek isteyen Fenerbahçe, 31 Mart'ta lider Real Madrid'e konuk olacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk müsabakayı 78-77 kazanmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Brose Bamberg (Almanya) - Darüşşafaka Doğuş

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)



31 Mart Cuma:

20.00 Galatasaray Odeabank - Baskonia (İspanya)

20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - UNICS Kazan (Rusya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe