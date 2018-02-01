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"Avrupa'nın en kaliteli ligi"

Efsane antrenörlerden Aydın Örs, "Artık Türkiye ligi Avrupa'nın en kaliteli liglerinden biri haline geldi" dedi

01 Şubat 2018 Perşembe 10:19
"Avrupa'nın en kaliteli ligi"

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Aydın Örs, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin artık Avrupa'nın en kaliteli liglerinden biri haline geldiğini söyledi.

Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı için Bursa'ya gelen efsane antrenörlerden Örs, yaptığı açıklamada, kulüpler bazında bakıldığında Türk basketbolunun son 10 yılda aşama katettiğini belirtti. Örs, kaliteli yabancı oyuncuların gelmesi ve hedeflerin büyümesiyle kulüpler bazında çok başarılı sonuçlar alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Artık Türkiye ligi (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi) Avrupa'nın en kaliteli liglerinden biri haline geldi. Milli takımlar boyutunda, altyapı milli takımlarında başarılı sonuçlar almamıza karşın özellikle jenerasyon değişikliklerinden sonra, çok önemli jenerasyonlar basketbolu bıraktı veya NBA'e gitti, dolayısıyla orada bir tökezleme söz konusu. Orada bir yeniden yapılanma başladı, son Avrupa Kupası'nda takımımız belki derece yapamadı ama mücadelesiyle takdir topladı. Türk basketbolunun geleceği parlak."

"Hepimizin elini taşın altına koyması lazım"

Federasyonun Basketbol Gençler Ligi projesini çok olumlu bulduğunu dile getiren tecrübeli spor adamı, "Bu Basketbol Gençler Ligi'yle başlayan süreç, ileriye umutlu bakmamızı sağlıyor. Gelecek 10 yıllar, federasyonun bu vizyonu devam ettiği sürece parlak. Tabii federasyonu bu proje veya sorunlarla tek başına bırakmak doğru değil, hepimizin elini taşın altına koyması lazım." ifadelerini kullandı.

Örs, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'na heyecan duyarak geldiğini ifade ederek, şunları dile getirdi: "Diğer basketbol adamlarının da bunu yapması gerekir. Bu da yetmez, bu projenin büyütülmesi açısından Türkiye'de sporu seven iş adamlarına ve sponsorlara da görev düşüyor. Bu tür projeleri senede birkaç defa tekrar etmekte fayda var. Deplasmanlı Gençler Ligi, gelecek açısından başlı başına önemli bir proje ama sabırlı olmak lazım. Bugünden yarına bunun sonuçlarını bekleyemeyiz, altyapı ve gelişim, sonuçları sabır gerektiren konular."

"Çok yetenekli gençler var"

Basketbol Gençler Ligi'nde iyi oyuncular bulunduğuna da değinen Örs, şunları kaydetti: "İsim veremem ama çok yetenekli gençler var. Tabii ki bunların çok çalışması lazım. Bugünden yarına 'Gençler şunun, bunun gibi olacak' diyemeyiz ama umutluyum. Başarımızı, yapacağımız faaliyetler, çalışmalar, projeler gösterecek. Burada kimse tek başına bir şey gerçekleştiremez. Türk basketbolu potansiyeli olan, sevilen ve görsel medyada da çok izlenen bir spor."

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
Aydın ÖrsBasketbolBursa
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