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Avrupa Şampiyonası için iddialıyız

Kadın basketbolcular Avrupa Şampiyonası için iddialı

06 Şubat 2018 Salı 11:08
Avrupa Şampiyonası için iddialıyız

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile yapacakları maçı kazanmaları halinde grubu birinci bitireceklerine inandığını söyledi.

Tuğçe Canıtez, ay-yıldızlıların 10 Şubat'ta deplasmanda Belarus ve 14 Şubat'ta sahasında Estonya ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde sorularını yanıtladı. Polonya, Estonya ve Belarus'un yer aldığı B Grubu'nda ilk 2 maçlarını kazandıklarını hatırlatan 27 yaşındaki oyuncu, "Grupta ilk 2 maçımızda Polonya ve Estonya'yı yendik. Lider durumdayız. Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Hazırlık dönemimiz 5 gün sürecek. Fazla bir zamanımız yok. Sakatlıklarından dolayı gelemeyen oyuncularımız da var. Belarus iyi bir kadroya sahip. En iyi şekilde hazırlanarak Belarus karşılaşmasından galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Belarus maçını kazanırsak grupta birinciliği garantilemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Tuğçe Canıtez, hem lig hem de Avrupa Ligi'nde iyi mücadelelerini devam ettirdiklerini belirterek, "Bu sezon birkaç önemli maçı yitirmemize rağmen iyi mücadele ediyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi birinci olabilmek. FIBA Avrupa Ligi'nde de grubu 3. bitirdik ve çeyrek finalde karşı gruptan 2. olan Sopron Basket ile oynayacağız. Bizim için zorlu bir mücadele olacak. Kadromuza birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak." diye konuştu.

Esra: "Yenilgisiz olarak devam etmek istiyoruz"

Milli takım oyuncularından Esra Ural Topuz, Avrupa Şampiyonası eleme grubunda yollarına yenilgisiz devam etmek istediklerini dile getirdi. Belarus ve Estonya maçlarını kazanmak istediklerini vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Belarus, Avrupa ve dünya basketbolunda çok önemli bir takım. Her zaman bizim gibi üst sıralarda olmayı hedefleyen bir ekip. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. En iyi şekilde çalışıp, hazırlığımızı yapacağız. Yolumuza yenilgisiz devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe forması giyen Esra, bu sezon ligdeki mücadelenin zor geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Takımımda forma giydiğim sürede en iyi şekilde verimli olmaya çalışıyorum. Ne kadar oynadığım değil, verdiğim katkı önemli. Avrupa'daki rakibimiz Sopron Basket, grubunu ikinci olarak tamamladı. İyi bir rakip olduklarını düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacak ama biz Fenerbahçeyiz. Hazırlıklarımızı yapıp, onları da geçeceğimizi düşünüyorum. Uzun süredir Dörtlü Final'e kalan bir ekibiz. Daha tecrübeliyiz. Gerekli çalışmaları yaparak onları eleyeceğimize inanıyorum."

Esra Ural Topuz, ligde bu sezon takımların ilk 5'lerinde 2 Türk oyuncu oynatma zorunluluğunun kendilerine çok faydasının olduğunu, bu sayede daha fazla forma şansı bularak tecrübe kazandıklarını da sözlerine ekledi.

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A Milli Kadın Basketbol TakımıBasketbolEsra Ural TopuzTuğçe Canıtez
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