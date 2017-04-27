Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16-25 Haziran tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, organizasyonun hazırlıkları kapsamında 2 Mayıs Salı günü İstanbul'da kampa girecek. Kadın milliler, 17 Mayıs Çarşamba günü ise kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. Slovenya'da üç hazırlık maçı oynayacak milliler, yurda döndükten sonra 3-4 Haziran'da Rusya'da iki hazırlık müsabakası daha yapacak. Aday kadroda yer alan sporcular, 9-10 Haziran'da Letonya ile iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 13 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Çekya'ya hareket edecek.

Aday kadro

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ayşegül Günay, Şaziye İvegün Üner, Lara Sanders (Bellona AGÜ), Kübra İmren Siyahdemir (Beşiktaş), Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Özge Kavurmacıoğlu (BOTAŞ), Hülya Çoklar (Canik Belediyespor), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe), Işıl Alben, Cansu Köksal, Pınar Gezici (Galatasaray), Safiye Simay Karaman, Merve Aydın (Girne Üniversitesi), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Takımı'nın son yıllarda önemli başarılara imza attığını ifade etti. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında Yıldırım, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kadın basketbolunda bu yıl önemli başarılar elde ettik. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun ise aday kadroya genç ve tecrübeli oyuncuları dahil ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çekya'da düzenlenecek turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak ve iyi dereceyi elde etmek istiyoruz. Hem kadromuzdaki isimlerin hem de kadroya giremeyen diğer arkadaşlarımızın çok değerli isimler olduğunu biliyoruz. Kamp süresince iyi çalışıp, günden güne ilerleyen bir takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."