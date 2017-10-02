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"Avrupa Şampiyonuna karşı oynayacaklar"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Rakiplerimiz, Avrupa Ligi şampiyonuna karşı oynamanın motivasyonuyla sahaya çıkacak" şeklinde konuştu

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:29
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"Avrupa Şampiyonuna karşı oynayacaklar"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olarak bu sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer almak istediklerini söyledi.

Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi sorularıyanıtladı. Sarı-lacivertli takımın milli basketbolcusu Melih, zorlu bir sezona başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Hedefimiz Belgrad. Zamanı geldiğinde konuşuruz ama bizim tek hedefimiz yine Dörtlü Final'de yer almak. Çok fazla antrenman yapma fırsatı olmadı takım olarak. Geride çok güzel bir sezonu bıraktık. Bu sezon geçen seneden daha önemli. Başarılarım üst üste gelmesi gerekiyor. Rakiplerimiz, Avrupa Ligi şampiyonuna karşı oynamanın motivasyonuyla sahaya çıkacak. Bu da bizim işimizi zorlaştıracaktır. Biz hem genç hem de tecrübeli bir kadroya sahibiz. Bunun üstesinden gelen bir tecrübeye sahibiz."

"Şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğiz"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe taraftarına geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluklar yaşatmak için çalıştıklarını anlattı. Öncelikli hedeflerinin 4 Ekim'de Ankara'da oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit'i yenmek olduğunu aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Gelen oyuncular çok karakterli isimler. Fenerbahçe formasının ağırlığının farkındalar. Önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak. Sezon öncesi taraftarın ilgisi bizi heyecanlandırdı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü herkes biliyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Taraftarlarımıza geçen sene olduğu gibi yine şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Nasıl karar vereceğimi bilmiyorum"

Sarı-lacivertli basketbolcu, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bazı maçlarla aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle oyuncular olarak bir belirsizlik yaşadıklarını dile getirdi. FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlığın oyuncuları etkilediğini vurgulayan milli basketbolcu, "Oyuncuların nasıl bir karar vereceği bilinmiyor. Açıkçası ben de nasıl karar vereceğimi bilmiyorum. İnşallah doğru bir düzenleme yapılır. Her oyuncu hem kulübünde hem de milli takımında oynamak ister. Kendi adıma konuşursam, ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah sağlıklı ve doğru bir karar alınır biz de ona göre yolumuza bakarız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçe DoğuşFIBAMelih MahmutoğluTHY Avrupa Ligi
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