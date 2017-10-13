Aydın Örs'ten yabancı uyarısı

Türk basketbolunun efsane antrenörlerinden Aydın Örs, yabancı oyuncu konusunda dengeli bir çözümün bulunması gerektiğini söyledi.

Aydın Örs, yaptığı açıklamada, Türk oyuncuların takımlarında daha fazla süre alabilmesi ve gelişmesi için kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) bu konuda olumlu adımlar attığını vurgulayan Örs, şöyle konuştu: "Yetenekli gençlerin takımlarında süre alamaması sadece yabancı oyuncuların fazlalığına bağlanamaz. Bununla ilgili genel bir proje olması lazım. Federasyon önemli bir proje başlatmış durumda. Deplasmanlı Gençler Ligi'ni başlatıyor. Bunu geliştirmek lazım. Daha da ileriye götürülmesi taraftarıyım. Bunun yanı sıra yabancı oyuncu konusunun da ele alınması taraftarıyım. Kulüpleri çok da sekteye uğratmayacak bir çözüm bulunmasında yarar var. Kulüpler yatırım yapıyorlar, Avrupa kupalarında iddialı kulüpler var. Dengeli bir çözüm bulunması gerekir. Bunun yanında da gençleri teşvik etmek için başka projeler de yapılabilir. Proje bazında olumlu bir gidişat var."

Tecrübeli antrenör, TBF'nin yönetiminde basketbolun sorunlarını bilen bir ekibin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Federasyonun yapısını olumlu buluyorum. Türk basketbolunun son 15-20 yılında etkili olan isimlerin bir araya geldiği, basketbolun sorunlarını birebir yaşayan ve bilen bir ekip. Bu ekip göreve başlayalı 8-9 ay oldu. Olumlu bazı projelere başladılar. Bu projeleri çoğaltmaları, radikal ve casur kararlar almaları gerekir. Çünkü Türk basketbolunun dünyada tanınması için belli kriterler vardır. Sadece kulüplerin başarısıyla Türk basketbolu ölçülemez. Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası şampiyonu olabilirsin ama orada ağırlıklı olarak yabancı oyuncularla mücadele ediyorsun. Türk basketbolunun dünyadaki yeri açısından en önemli kriterler bence büyük şampiyonalarda alınan sonuçlar ile yetiştirdiğin oyuncular, antrenörler ve hakemlerdir. Kaliteli, dünyaca tanınmış oyunculardır. Federasyonun hiç çekinmeden cesur ve radikal kararlar alıp, kısa ve uzun vadeli programlar yapması gerekir. Ben o çalışmalar yapılıyor diye biliyorum."

"Milli takımın performansı umut verdi"

Aydın Örs, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda genç bir kadro ile mücadele ettiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bir jenerasyon değişikliği var. Önemli başarılar elde etmiş oyuncuların basketbolu bırakması ve çeşitli nedenlerden dolayı kadroda bulunmamasından dolayı bir geçiş dönemi yaşanıyordu. Zor bir dönem. Son anda Ali Muhammed'in sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılması ve Ersan İlyasova'nın gelememesi tuz biber ekti. Ona rağmen bu kadro olabildiğince enerjisini ortaya koyarak, son saniyeye kadar mücadele etti ve iyi bir görüntü verdi. Bir basketbol adamı olarak takdir ettim. Kamuoyu da bu çocukların ortaya koyduğu performanstan mutlu oldu. Rusya, Sırbistan ve İspanya gibi çok önemli takımlara karşı mücadele ettiler. Tecrübesizlik ve yorgunluk nedenleriyle maçları kaybettiler ama bence görevlerini fazlasıyla yaptılar."

Milli takımın umut verici bir performans sergilediğini aktaran deneyimli antrenör, şu ifadeleri kullandı: "Milli takımın performansı umut verdi. Daha önce Ergin Ataman, şimdi de Ufuk Sarıca yönetiminde büyük emek verildi. Kısıtlı sürede dahi olsa Ufuk Sarıca'nın ekibiyle ortaya koyduğu performans çok önemli. Biraz sabır gerektiren bir süreç yaşıyoruz. Takıma eklenecek başka yetenekli gençlerle bence esas hedef 2020 Olimpiyat Oyunları seçmeleri olmalı. Arada bir Dünya Şampiyonası var ama sonuçta şimdiye kadar olimpiyat oyunlarına katılamayan bir milli takımımız var."

Aydın Örs, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın görevini iyi bir şekilde yaptığını anlatarak, "Ufuk Sarıca'nın performansı mükemmel. Ufuk sevdiğim bir kardeşim olduğu için söylemiyorum, objektif bakıyorum. Ergin Ataman için de zordu, Ufuk Sarıca için de zor. Kolay değil. Yetenekli oyuncular basketbolu bırakmış, yeni gençler geliyor ve bunların çoğu kulüplerinde fazla süre alamıyor. Buna rağmen her takımla belirli bir yere kadar kafa kafaya oynuyorsunuz. Bence Ufuk Sarıca ve ekibi görevlerini fazlasıyla yaptı." şeklinde görüş belirtti.

"Lig bu sezon biraz daha iyi olacak"

Aydın Örs, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin her geçen yıl arttığını belirterek, şunları aktardı: "Ligin kalitesi geçen yıl iyiydi. Bu sezon biraz daha iyi olacak diye dünüşünüyorum. Takımlar iyi kadrolar oluşturmuş durumda. Şampiyonluğa aday takımlar çok. Fenerbahçe Doğuş'tan başlayarak bir sürü favori var. Basketbolseverler açısından bu olumlu bir şey ama burada biraz da insanları heyecanlandıracak şeylerden biri de Türk gençlerinin bu kadrolarda yer alabilmesi. Rol oyuncusu değil de sonuca etki edebilecek duruma gelebilmesi bence önemli."

Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da iddialı olduğunu anlatan Örs, "Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'un yine ilk hedefi Dörtlü Final olacak. Geçen sezonki kadrodan değerli 2 oyuncu gitti ama onların yerine 3-4 kaliteli oyuncu transfer ettiler. Daha da güçlü bir şekilde şampiyonluğu hedefleyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.