Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95371
ALTIN
192.579
DOLAR
4.7145
STERLİN
6.2727
EURO
5.4864

Ayton 1, Doncic 3. sıradan seçildi

Pota altı oyuncusu Ayton, Suns tarafından 2018 NBA draftında ilk sırada seçildi

22 Haziran 2018 Cuma 10:28
Ayton 1, Doncic 3. sıradan seçildi

Arizona Üniversitesinin pota altı oyuncusu Deandre Ayton, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2018 draftında Phoenix Suns tarafından ilk sırada seçildi.

NBA'in 2018 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi. Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Phoenix Suns, tercihini Arizona Üniversitesinin 19 yaşındaki oyuncusu Deandre Ayton'dan yana kullandı. Bahamalar'dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Sacramento Kings, Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusu Marvin Bagley'yi seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Atlanta Hawks'ın tercih ettiği ve takasla Dallas Mavericks'e gönderilen Sloven skorer oyuncu Luka Doncic oldu. Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDeAndre AytonNBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telekom kadroyu güçlendiriyor
Telekom kadroyu güçlendiriyor
Kadro 14'e indirildi
Kadro 14'e indirildi
Cedi, NBA'den hazırlıklı geldi
Cedi, NBA'den hazırlıklı geldi
Efes, Zeleznik'ten Micic'i aldı
Efes, Zeleznik'ten Micic'i aldı
Wilbekin'i milli heyecan sardı
Wilbekin'i milli heyecan sardı
"Bu iki maç çok önemli"
"Bu iki maç çok önemli"
‘Amacımız maçları kazanmak’
‘Amacımız maçları kazanmak’
Furkan’dan taraftara çağrı
Furkan’dan taraftara çağrı
Ömer Aşık, milli formayı istiyor
Ömer Aşık, milli formayı istiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim