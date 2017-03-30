Banvit finali hedefliyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya imza atan Türk temsilcisi Banvit Basketbol Takımı'nı zorlu rakipler bekliyor.

Almanya temsilcisi MHP Riesen'i iki maç sonunda son saniye basketiyle deviren Banvit, Avrupa arenasında üçüncü kez son 4 takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı. İlk kez 2004- 2005 sezonunda FIBA EuroCup Challenge'da yarı finale yükselen Balıkesir temsilcisi, 2015-16 sezonunda ise FIBA Avrupa Kupası'nda aynı başarıyı tekrarladı. Bu sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son iki takım arasına girerek Avrupa'da da bir ilki gerçekleştirmek için çabalayacak.

Çeyrek finalin MVP'si Theodore

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasının en değerli oyuncusu (MVP), Banvit'ten Jordan Theodore oldu. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Banvit'in deplasmanda Alman temsilcisi MHP Riesen'i 59-53 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmesinde son saniyede attığı basketle başrol oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, çeyrek finalin MVP'si ödülüne layık görüldü. Çeyrek final rövanş maçında 13 sayı, 5 asist ve 7 ribauntluk bir performans sergileyen ABD'li oyun kurucu, 92-87 kaybedilen Bandırma'daki ilk karşılaşmada ise 18 sayı, 7 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçları, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Organizasyon tarafından daha sonra belirlenecek bir kentte tek maç eleme usulu ile devam edecek turnuvada, yarı final maçları 28 Nisan'da, üçüncülük ve final müsabakaları 30 Nisan'da oynanacak. Dörtlü Final'in kura çekimi ise 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.