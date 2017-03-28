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Banvit'in deplasmanda işi zor

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın deplasmanda MHP Riesen ile karşılaşacak

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Banvit'in deplasmanda işi zor

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da yapılacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Bandırma'daki ilk maçta 92-87 yenilen Banvit, rövanşta rakibi karşısında 6 sayı ve üzerinde bir farkla galip gelirse Dörtlü Final'e yükselecek. Bu arada Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar çıktığı 114 karşılaşmada, 65 galibiyet elde etti, 48 mağlubiyet yaşadı ve 1 kez berabere kaldı. 
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BasketbolBanvitFIBA Şampiyonlar LigiMHP Riesen
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