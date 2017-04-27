Banvit şampiyonluk için İspanya'da

Bu yıl ilk kez organize edilen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, yarın İspanya'nın Tenerife kentinde başlayacak.



Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Banvit-Monaco

22.00 Iberostar Tenerife-Umana Reyer

30 Nisan Pazar

18.15 Üçüncülük maçı

21.15 Final

Banvit'in Dörtlü Final yolculuğu

Banvit, grup karşılaşmaları sonunda ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine A Grubu'nda başlayan Bandırma temsilcisi, 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Monaco'nun ardından ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Almanya'nın EWE Baskets takımıyla eşleşen Banvit, deplasmanda 82-82 sona eren ilk maçın ardından rövanşta rakibini 70-61 yenerek çeyrek finale çıktı. Balıkesir ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Almanya temsilcisi MHP Riesen ile mücadele etti. Taraftarı önünde oynadığı ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden Banvit, büyük çekişmeye sahne olan rövanşta rakibini Theodore'un son saniyede attığı basketle 6 sayı farkla mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazandı.