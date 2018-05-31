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Banvit seriye tutunmak istiyor

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Banvit ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:29
Banvit seriye tutunmak istiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Banvit ile Fenerbahçe Doğuş yarın karşı karşıya gelecek.

Bandırma'daki Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Play-off çeyrek finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la eleyen normal sezon lideri Fenerbahçe Doğuş'la, Beşiktaş Sompo Japan'ı aynı skorla geçen beşinci Banvit, yarı finalde eşleşti.

İstanbul'da oynanan ilk iki maçı 86-81 ve uzatmada 98-93'lük skorlarla kazanan son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, seride 2-0 önde bulunuyor. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı seride sarı-lacivertli ekip, yarın da kazanması durumunda Banvit'i saf dışı bırakacak. Müsabakayı Banvit'in galip tamamlaması halinde ise seri uzayacak.

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Anahtar Kelimeler:
BanvitBasketbolFenerbahçe DoğuşPlay-offTahincioğlu Basketbol Süper LigiYarı Final
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