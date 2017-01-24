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Banvit son maçına çıkıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci sırada bulunan Banvit, yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşılaşacak

24 Ocak 2017 Salı 12:31
Banvit son maçına çıkıyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Banvit, son maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşı karşıya gelecek.

Aarhus Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Banvit, Bakken Bears ile  sahasında yaptığı ilk maçta 99-82 galip gelmişti. Geride kalan 13. haftada sahasında Sloven temsilcisi Helios Suns'u 74-56 yenen Bandırma ekibi, 10 galibiyet ve 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bakken Bears ise geçen hafta deplasmanda İsrail ekibi Ironi Nahariya'ya 101-62 mağlup oldu ve 12. yenilgisini alarak son sırada kaldı. Öte yandan Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 110 maçta 63 galibiyet elde etti, 47 mağlubiyet yaşadı.
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBA Şampiyonlar LigiBanvitBakken Bears
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