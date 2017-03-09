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Banvit ve Kaf Kaf'ın rakipleri belli oluyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi, yarın TSİ 16.00'da yapılacak. Türk temsilcileri Pınar Karşıyaka ve Banvit, çeyrek finalde mücadele edecek

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Banvit ve Kaf Kaf'ın rakipleri belli oluyor

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek ve 8 takımın katılacağı kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak. Türkiye'den Pınar Karşıyaka ve Banvit'in de yer aldığı çeyrek finalde mücadele edecek diğer takımlar şunlar: Monaco, ASVEL (Fransa), Dinamo Sassari, Umana Reyer Venezia (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya) ve MHP Riesen (Almanya) 

İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 21-22 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun Dörtlü Finali ise 28-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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