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Barça Ataman'ı değil Alonso'yu seçti

Barcelona Lassa, başantrenörlüğe getirdiği Alfonso Alonso ile iki sezonluk anlaşma imzaladı

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Barça Ataman'ı değil Alonso'yu seçti

İspanya temsilcisi Barcelona Lassa Basketbol Takımı'nda Georgios Bartzokas'tan boşalan başantrenörlük koltuğuna Alfonso Alonso getirildi.

Barcelona Lassa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Baskonia takımını çalıştıran "Sito" lakaplı 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile iki sezonluk anlaşma yapıldığı ve sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonun da bulunduğu belirtildi. 2008 yılından bu yana başantrenörlük yapan Alonso, İspanya'daki "Basketbol Antrenörleri Derneği" tarafından 2012 yılının en iyi başantrenörü seçilmişti. Son yılların en kötü dönemlerinden birini geçiren Barcelona Lassa, iki hafta önce Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Barcelona LassaBasketbolBaşantrenör Alfonso Alonso
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