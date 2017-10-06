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Basketbol Ligi 52 yaşına giriyor

Basketbol Süper Lig'inde 13 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Anadolu Efes, 8 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı. Fenerbahçe'nin 8 kez mutlu sona ulaştığı ligde Galatasaray'ın 5, Beşiktaş'ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor

06 Ekim 2017 Cuma 12:45
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Basketbol Ligi 52 yaşına giriyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 52. sezon, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Anadolu Efes, geride kalan 51 sezonda, 13 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-79 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, 8 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.

Fenerbahçe'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor

Bu sezon Fenerbahçe Doğuş ismiyle ligde mücadele edecek Fenerbahçe'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes, geçen sezon da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray 5 kez şampiyon oldu

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.

Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.

Eczacıbaşı da 8 kez şampiyon oldu

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı. Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyon Altınordu

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi. Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 06.10.2017 12:47
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper LigiGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşBasketbolAnadolu Efes
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