Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul'da yarın başlayacak PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın şölen havasında geçeceğine inandığını söyledi.

Crowne Plaza Florya'da düzenlenen basın toplantısına, TBF Başkanı Türkoğlu, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile kupada mücadele edecek 8 takımın başantrenörleri katıldı. TBF Başkanı Türkoğlu, sözlerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere rahmet dileyerek başlayan Türkoğlu, şunları kaydetti: "Basketbol şöleni için heyecanlıyız. Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösteriliyoruz. Bu yıl 33. kez düzenlenecek kupaya adını veren PTT'ye ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'e de teşekkür ediyorum. 21-25 Şubat'ta Mardin'de düzenlenecek Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'na da PTT ismini verdi. Bunu da buradan müjde olarak vereyim. Kupada bu yıl da sürprizler olabilir. Kupaya heyecan katan eleme sistemidir. Bu sayede finalde yer alacak takımları tahmin etmek zor. Bütün takımlara başarılar diliyorum."

PTT Genel Müdür Bozgeyik ise şehitleri saygıyla andıklarını aktararak, şöyle konuştu: "Bu ülkenin tek çakıl taşına zarar gelmesin diye canlarını feda eden kahraman Mehmetçikimize rahmet diliyorum. Özellikle sporda da olmamız gerektiğine inanıyoruz. Türk basketbolu için olması gerekeni yaparak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Sporumuzun gelişmesi için şirketimiz her zaman ne gerekiyorsa yapmaya gayret edecek."

Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, böyle bir organizasyonun parçası oldukları için mutlu olduğunu anlatarak, "Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Umarın keyifli bir basketbol seyrettiririz." dedi. Sarı-lacivertli basketbolcu Jan Vesely, Fenerbahçe Doğuş olarak kazandıkları kupalara bir yenisini eklemek için mücadele edeceklerini aktardı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da şehitler için başsağlığı dileyerek, "Öncelikle ülkemizde bizleri huzur içinde yaşatmak için canları pahasını savaşan Mehmetçikimizin ülkemize sağ salim dönmesini temenni ederim. Önemli bir kupa. Öncelikle bütün katılımcılar başarılara diliyorum. İnşallah izleyenlerin keyif alacağı bir kupa geçiririz. Hak edenin kazandığı bir kupa olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlıların milli basketbolcusu Doğuş Balbay da kupayı hak edenin kazanmasını temenni etti.

Darüşşafaka-Eskişehir Basket

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, özel bir kupada mücadele edeceklerini dile getirerek, "Bu kupanın favorisi yok. Bu da heyecana heyecan katacaktır. Burada mücadele etmekten çok mutluyuz. En iyi mücadeleyi ortaya koycağız. Hedefimiz kazanmak." değerlendirmesinde bulundu. Yeşil-siyahlı basketbolcu Scottie Wilbekin de kupa maçları için heyecanlı olduğunu anlattı.

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, lige yeni yükselen bir takım olduklarını hatırlatarak, "İlk yılımızda burada yer alacağız. Takım olarak kendi potansiyelimizi ortaya koyarak kupayı başarılı şekilde geçirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu. Eskişehir temsilcisinin kaptanı Caner Erdeniz de ilk hedeflerinin Darüşşafaka'yı elemek olduğunu vurguladı.

TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene de sözlerine şehit askerler için başsağlığı dileyerek başladı ve şunları kaydetti: "Bu turnuva her zaman zor ve çekişmeli geçiyor. Sürprizlere açık. Amacımız buralarda kalıcı olmak. Kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz."

Bursa ekibinin basketbolcusu Yiğit Arslan da kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak, bu kupada mücadele etmenin çok değerli olduğunu anlatırken, takım kaptanı Tufan Önen de kıymetli bir organizasyonda yer alacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca da şehitler için başsağlığı diledi ve şu görüşleri paylaştı: "Burada olmaktan mutluyuz. Değerli koçlar, oyuncular ve iyi takımlar var. Güzel eşleşmeler oldu. Güzel maçlar olacak. Son güne kadar sahada kalmayı düşünüyoruz. Pazar günü kupaya yakın olmak istiyoruz. Her maç final niteliğinde." Siyah-beyazlı basketbolcu Kenan Sipahi de kupayı almak istediklerini altını çizdi.

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski de bu kupada yer almaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını aktardı. Banvit'in tecrübeli oyuncusu Tolga Geçim ise geçen sezonun şampiyonu olduklarını hatırlatarak tekrar kupayı almak istediklerini kaydetti. Basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.