Basketbolda hedefler yine büyük

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, 2018-2019 sezonunda mücadele edecekleri dört organizasyonda da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Cenk Renda, yaptığı açıklamada, "2018-2019 basketbol sezonu herkese hayırlı olsun. Sakatlıksız bir sezon diliyorum." dedi. Transfer çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Renda, "Kadromuzdaki oyuncuların çok büyük bölümü milli takımlarda olacağı için sezonu eylülde açacağız. Bütün hazırlıklarımız tamam. Sezona idari anlamda hazır bir şekilde gireceğiz. Transferlerimizi bitirdik. Fenerbahçe olarak hedefimiz katıldığımız bütün kupaları kazanmak." diye konuştu.

"Sezonu 4 kupayla tamamlamak istiyoruz"

Cenk Renda, THY Avrupa Ligi'nde öncelikli hedeflerinin yine Dörtlü Final'de mücadele etmek olduğunu, sonra da şampiyonluk istediklerini kaydetti. Bu sezon THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatan Renda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dört kulvarda yarışacağız. Hedefimiz yine THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak ve sonrasında da kupaya bir kez daha ulaşmak olacak. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlıyoruz. Ezeli rakibimiz Anadolu Efes ile oynayacağız. THY Avrupa Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunu da alarak sezonu 4 kupayla tamamlamak istiyoruz. Bu kolay değil. Çok çalışmamız lazım. Ancak zamanında bunu yaptığımız için yine gerçekleştirebileceğimizi öngörüyorum."

Türkiye liginde bu sezon uygulanacak 5 yabancı oyuncu kuralının yoğun fikstürde rotasyona imkan tanıdına değinen sarı-lacivertli takımın menajeri, "Geçen sezon Türkiye ligi maçlarında iki oyuncumuzu dışarıda bırakmıştık. Federasyonun yeni kuralında herkes oynayabilecek. Bu bizim için bir artı. Rotasyon doğacak. Türkiye ligi ve THY Avrupa Ligi geçen sezon fikstür anlamında çok ağır geçmişti. Bu sezon da aynı şekilde olacak. Artık dışarıda hiçbir oyuncu kalmayacağı için hocamız harmanlayacak ve oyuncuları formda tutacak." ifadelerini kullandı.

"Ligden çekilen veya maddi sıkıntı yaşayan takımlara üzülüyoruz"

Cenk Renda, bir spor adamı olarak ligden çekilen veya maddi sıkıntı yaşayan basketbol takımlarına üzüldüklerini aktardı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi atlatacağına inandığını dile getiren Renda, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir spor adamı olarak ligden çekilen veya maddi sıkıntı yaşayan takımlara üzülüyoruz. Geçen sezonlarda planlı harcamalar yapılmadığı için bu duruma gelindiği kanaatindeyim. Federasyonumuz, Türk basketbolu ailesini kalkındıracak yeni şeyler buluyor, projeler üretiyor. Ülkemizin ekonomik durumu biraz çalkantılı ama bunların hepsini aşacağız. Türk ulusu olarak çok şeyi aştığımız gibi bunları da geride bırakacağız. Kulüpler ve federasyon olarak el ele vererek çözümler bulmalıyız. Artık kapanmaların olmamasını umut ediyorum."