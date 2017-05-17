Basketbolun en güzel şehri

Avrupa basketbol unun en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi 'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak İstanbul , tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan, Bizans İmparatorluğu'nun merkezi de olan İstanbul'a gelecek basketbolseverler, Dörtlü Final organizasyonu boyunca tarihi dokuyu yaşama fırsatı bulacak. Taraftarlar ayrıca, İstanbul'un doğal güzelliklerini gezip, alışveriş yapma şansına da sahip olacak.

Kıtaları birleştiren şehir

İstanbul, iki kıtayı birleştiren şehir özelliğini de taşıyor. İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile şehir, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan konumda bulunuyor.

Tarihiyle ilgi çekiyor

İstanbul, dünyanın en önemli tarihi şehirlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Basketbolseverler, özellikle Suriçi, Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan tarihi yarımadada geçmişin önemli izlerine şahit olabilecek. Taraftarlar, tarihi yarımadanın en popüler yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ile Yerebatan Sarnıcı'nı gezme fırsatı bulacak. Tarihi dokuyu yaşayacak basketbolseverler, ayrıca bu bölgede bulunan mekanlarda alışveriş şansına sahip olacak.

Doğal güzellikleri yaşayacaklar

Taraftarlar, ayrıca tarihi yarımada dışında birçok doğal güzellikle karşı karşıya gelecek. İstanbul Boğazı'nda keyifli anlar yaşayabilecek konuklar; Galata Kulesi, Çırağan Sarayı, Anadolu ve Rumeli Hisarları'nı gezebilecek.

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