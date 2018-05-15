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Batı'da ilk maç Warriors'un

NBA Batı Konferansı finali ilk maçında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 119-106 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı

15 Mayıs 2018 Salı 10:00
Batı'da ilk maç Warriors'un

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali ilk maçında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 119-106 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Çekişmeli başlayan ve ilk çeyreği Houston Rockets'ın 30-29 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın devre arasına 56-56 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda etkili performans sergileyen Warriors, üçüncü çeyreğini 87-80 önde geçtiği karşılaşmadan 119-106 galip ayrıldı. Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçen Warriors'ta Kevin Durant, 37 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Stephen Curry'nin 18 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği konuk takımda Klay Thompson 28 sayı attı.

Rockets'ta James Harden 41 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 11 ribaunt, Eric Gordon 15 sayı, 5 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 6 ribauntla oynadı. Serinin ikinci maçı da Rockets'ın ev sahipliğinde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGolden State WarriorsHouston RocketsNBA
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