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"Bedavaya çalışırım' dedim gönderdiler"

Galatasaray'da, sözleşmesi sona eren başantrenör Ergin Ataman ile devam etmeme kararı aldı. Ataman, "Gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti" ifadelerini kullandı

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"Bedavaya çalışırım' dedim gönderdiler"

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Ataman ile devam etmeme kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, Ataman'ın 2012-2013 sezonundan beri Galatasaray Odeabank'ta başantrenörlük görevini yürüttüğü belirtilerek, "2012 yılından bu yana Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüten Ergin Ataman ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Galatasaray Odeabank'ın Ataman yönetiminde önemli başarılar elde ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ergin Ataman, görev yaptığı dönemde, 'Yenilmez Armada'yı 23 yıl aradan sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. 2015-2016 sezonunda Galatasaray Odeabank ile Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir Avrupa kupası daha ekledi ve Avrupa'da üçüncü kez kupa kazanma başarısı gösteren ilk ve tek Türk antrenör oldu. Ergin Ataman kariyeri boyunca bir Avrupa Kupası, Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, iki lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti ve kazanma karakterini sahaya yansıtmasıyla ön plana çıktı. Aynı zamanda Galatasaray Kulübünün üyesi olan Sayın Ataman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

Ataman'dan tepki
Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü yönetiminin aldığı karara tepki göstererek şunları kaydetti: "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. Tüm samimiyetiyle 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler. Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük Galatasaray taraftarı. Hatalarıyla sevaplarıyla 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de biz yazdık."

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