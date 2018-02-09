Belarus ile liderlik için oynayacağız

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek.

Minsk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup eden ay-yıldızlı takım, averajla lider durumda bulunuyor. Polonya'yı 70-62, Estonya'yı da 80-63 yenen Belarus ise ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında ise 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile İstanbul'da karşılaşacak.