Beşiktaş, Diebler ile anlaştı

Geçen sezonu Galatasaray Odeabank forması altında geçiren Jon Diebler, Beşiktaş Sompo Japan’a transfer oldu.

Galatasaray Odeabank’ta yaprak dökümü devam ediyor. Koç Ergin Ataman ve Alex Tyus’un ardından Jon Diebler’de sarı-kırmızılılara veda etti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Odeabank ile Euroleague’de 29 maçta 6.5 sayı, 1.9 riabunt, 1.4 asist ortalamasına ulaşan ABD’li oyuncu, Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi’nde ise 22 karşılaşmada 7 sayı, 23. ribaunt, 1.4 asist ortalamasıyla mücadele etti. Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.