Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388

Beşiktaş'ın rakibi Oostende

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Belçika temsilcisi Oostende'yi konuk edecek

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:28
17 Okunma
Beşiktaş'ın rakibi Oostende

Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. haftasında yarın Belçika'nın Oostende takımıyla karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş Sompo Japan grupta geçen hafta oynadığı maçta Sidigas Avellino'ya 90-74 mağlup olmuş, Oostende ise Telekom Baskets Bonn'u 86-84 yenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBeşiktaş Sompo JapanFIBA Şampiyonlar LigiOostende
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaf Kaf Litvanya deplasmanında
Kaf Kaf Litvanya deplasmanında
Daçka'nın konuğu Torino
Daçka'nın konuğu Torino
TOFAŞ, ikili averaj için oynayacak
TOFAŞ, ikili averaj için oynayacak
Büyükçekmece, Körmend'le karşılaşacak
Büyükçekmece, Körmend'le karşılaşacak
Rockets'ın serisi 14 maça çıktı
Rockets'ın serisi 14 maça çıktı
Ataman ilk maçına çıkıyor
Ataman ilk maçına çıkıyor
LeBron James durdurulamıyor
LeBron James durdurulamıyor
Fenerbahçe, Kızılyıldız ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Kızılyıldız ile karşılaşacak
Galatasaray, Litvanya deplasmanında
Galatasaray, Litvanya deplasmanında

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim