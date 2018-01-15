Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115388
ALTIN
162.611
DOLAR
3.7668
STERLİN
5.1875
EURO
4.6210

Beşiktaş Nymburk'u konuk edecek

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında liderlik mücadelesi verdiği Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile yarın karşı karşıya gelecek

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:53
4 Okunma
Beşiktaş Nymburk'u konuk edecek

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 11. haftasında zirve mücadelesinde rakiplerinden biri olan Çekya temsilcisi CEZ Nymburk ile yarın karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, CEZ Nymburk'u saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda konuk edecek. Grubunda yaptığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, lider durumda bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip CEZ Nymburk ise averajla 3. sırada yer aldı. Deplasmandaki karşılaşmayı 70-64 kazanan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanırsa grup liderliği konusunda avantaj yakalayacak.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2018 12:11
Anahtar Kelimeler:
FIBA Şampiyonlar LigiCEZ NymbrukBeşiktaş Sompo JapanBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Adımızdan söz ettireceğiz"
"Adımızdan söz ettireceğiz"
Aslan Mahmuti ile kazanmak istiyor
Aslan Mahmuti ile kazanmak istiyor
Davis'in 48 sayısı maç kazandırdı
Davis'in 48 sayısı maç kazandırdı
Lakers'a yan bakılmıyor
Lakers'a yan bakılmıyor
Galatasaray galibiyet peşinde
Galatasaray galibiyet peşinde
Daçka'ya İspanyol rakip
Daçka'ya İspanyol rakip
Ersan'dan 'double double'
Ersan'dan 'double double'
Lakers'ın 9 maçlık özlemi bitti
Lakers'ın 9 maçlık özlemi bitti
Kartal, Stelmet ile karşılaşacak
Kartal, Stelmet ile karşılaşacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim