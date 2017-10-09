Bircevic'den basketbolumuza övgü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Stefan Bircevic, Fenerbahçe'nin elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin ispatı olduğunu söyledi.

Sırbistan temsilcisi Partizan'dan kadroya dahil edilen Bircevic, yaptığı açıklamada, Türkiye'de forma giydiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en güçlü basketbol liglerinden birindeyim. Bu, benim için iyi bir fırsat oldu. Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşması, Türkiye liginin ne kadar güçlü ve kaliteli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Şu anda çalışmalarımız çok iyi gidiyor. başantrenör Ertuğrul Erdoğan'ın da takımdan en iyi verimi alacağına inanıyorum. Burada çok eğleniyorum ve mutluyum. Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"İyi iş çıkardık"

Sırbistan Milli Takımı ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda forma giyen Bircevic, eksik oyuncuları bulunmasına rağmen turnuvada iyi mücadele ettiklerini kaydetti. Milos Teodosic, Nemanja Bjelica ve Nikola Kalinic gibi oyuncuların yokluğunu şampiyonada hissettiklerini dile getiren Bircevic, "Şampiyonada çok fazla mücadele ettik. Final oynamamız çok önemli bir işti. Şampiyon da olabilirdik ama gücümüz yetmedi. Avrupa Şampiyonası'nda, eksik oyuncularımız olmasına rağmen iyi iş çıkardık. 2014 Dünya Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştık. Bu turnuvada da ikinci olarak bu başarımızı koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'ndan transfer teklifi aldıktan sonraki süreç hakkında da görüşlerini paylaşan Stefan Bircevic, "Teklif geldiğinde ilk olarak geçen sezon bu takımda oynayan Djordje Gagic ile konuştum. Ardından Türkiye'de forma giyen Sırp arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulundum. Milli takımdaki arkadaşlarımla da araştırmalar yaptıktan sonra transfer olmaya karar verdim." şeklinde görüş belirtti. FIBA Avrupa Kupası ikinci ön eleme turu ilk maçında sahalarında 90-89 yenildikleri Ukrayna ekibi Khimik ile 11 Ekim Çarşamba günü oynayacakları rövanş karşılaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sırp basketbolcu, "Birinci maçın ilk yarısında çok kötü oynadık. İkinci devrede ise yetişmek için çok çaba sarf ettik. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz performansı rövanş maçında da gösterebilirsek turu geçebileceğimizi düşünüyorum." yorumunu yaptı.