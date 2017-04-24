Bitir şu seriyi Fenerbahçe

Serinin üçüncü maçı yarın Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak. Yunanistan'da geçen hafta oynanan ilk iki maçı 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek. Panathinaikos Superfoods'un yarın kazanması durumunda serinin 4. maçı 27 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

Tarihe geçecek

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u elemesi durumunda Türk basketbol tarihine geçecek. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini elemesi durumunda 3. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kalacak. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya da ulaşmayı hedefliyor.

Gözler Bogdanovic'in üzerinde

Fenerbahçe'de gözler yine ilk iki maçın yıldızı Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in üzerinde olacak. Avrupa Ligi tarihinde iki maçta da "En değerli oyuncu" (MVP) seçilen ilk basketbolcu olan 24 yaşındaki Bogdanovic, üçüncü karşılaşmada da sarı-lacivertlilerin ön güvendiği oyuncuların başında geliyor. Bogdanovic, OAKA Arena'da Panathinaikos Superfoods'a ilk maçta 23, ikinci karşılaşmada ise 25 sayı atarak üstün bir performans sergiledi. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarıyla dikkati çeken Bogdanovic, bu istatistikte 14'te 10 gibi önemli bir yüzdeyle mücadele etti.

Obradovic 16. Dörtlü Final için

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde 16. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak. Bu kulvarda kariyerinde 22. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe ve Real Madrid'le ikişer, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı. Obradovic, Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

Obradovic'le çeyrek finalde maç kaybetmedi

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 8 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti. Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.

Panathinaikos play-off'ta 6 maçtır kazanamıyor

Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 6 maçı da kaybetti. Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor. Panathinaikos Superfoods, 2014-2015'te play-off'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de ilk iki karşılaşmada yenilmesiyle bu seviyedeki galibiyet hasreti 6 müsabakaya çıktı.

Panathinaikos 5 yıldır deplasmanda kazanamıyor

Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'yi 5 yıldır deplasmanda yenemiyor. Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takımı deplasmanda son olarak Avrupa Ligi'nde 5 Şubat 2012'de 77-56'lık skorla mağlup etmişti. Daha sonra Ülker Sports Arena'da oynanan 5 maçı da Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, rakibi karşısında iç sahadaki üstünlüğü sürdürerek adını Dörtlü Final'e yazdırmak istiyor.