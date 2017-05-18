Bizim için anlamı büyük Dörtlü Final

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük kupasına Sinan Erdem Spor Salonu 19-21 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak.



Dörtlü Final'de Türkiye'yi Fenerbahçe temsil edecek. Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Organizasyonun ilk maçı ise saat 18.30'da oynanacak. Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova , Yunanistan'dan Olympiakos 'la finale çıkma mücadelesi verecek. İlk günün kazananları 21 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de finalde Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. İlk maçlarını kaybeden ekipler ise aynı gün saat 18.00'de üçüncülük karşılaşması oynayacak.

İstanbul'da 3. Dörtlü Final

İstanbul, 3. kez Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak. Bu kupaya 1992 ve 2012'de ev sahipliği yapan İstanbul, 19-21 Mayıs'ta yine Avrupa basketbolunun en iyi takımlarını ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 1992'de yapılan Dörtlü Final sonucunda Partizan, 2012'de ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos kupayı havaya kaldırdı. Sinan Erdem Spor Salonu ise Dörtlü Final'in ev sahipliğini 2012'den sonra bir kez daha üstlenecek.

Tribünlerin yarısından fazlası Fenerbahçeli

Fenerbahçe, organizasyonun İstanbul'da yapılacak olmasının avantajını hissedecek. Toplam 15 bin 600 kapasiteli salonda yaklaşık 10 bin Fenerbahçe taraftarının olmasının bekleniyor. Geçen yıl aralık ayında çıkan Dörtlü Final biletlerinin yüzde 57'sini alan sarı-lacivertli taraftarlar, ekstra çıkan biletleri de kısa sürede bitirdi.

Dörtlü Final'in en iyisi Galis

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi organizasyon tarihinde en fazla sayı atan oyuncu Nikos Galis oldu. Kupada 1988 yılından itibaren yapılan Dörtlü Finallerde, 1988, 1989 ve 1990 yıllarında Yunanistan'ın Aris ve 1994 yılında da aynı ülkeden Panathinaikos'un formalarıyla mücadele eden Galis, toplam 231 sayı attı. Galis ayrıca Dörtlü Final tarihinde bir maçta en fazla sayı atan (43 sayı) isim olmayı da başarmıştı.