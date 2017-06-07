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Blatt Maccabi yolcusu

Darüşşafaka Doğuş ile yollarını ayırması beklenen David Blatt'ın Maccabi ile anlaşması bekleniyor

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Blatt Maccabi yolcusu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan koç David Blatt, Maccabi Tel Aviv ile anlaşmaya çok yakın. David Pick’in haberine göre, koç Blatt haftasonu İsrail’e giderek Maccabi Tel Aviv yönetimi ile bir araya gelip görüşme yapacak. İsrail ekibinin koç David Blatt’e yıllık 3-4 milyon dolarlık bir sözleşme önereceği ve Maccabi Tel Aviv’i eski şaşâlı günlerine döndürmeye çalışılacağı belirtiliyor.

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David BlattDarüşşafaka DoğuşBasketbol
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