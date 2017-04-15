Bu kez kupayı istiyoruz Fenerbahçe

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 mağlup ederek finale yükselen sarı-lacivertli takım, diğer eşleşmede Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80'lik skorla devre dışı bırakan Dinamo Kursk'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Kadın basketbol unun Avrupa'da kulüpler bazında en prestijli organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, DIVS Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak. Organizasyonda UMMC Ekaterinburg ile USK Prag ise TSİ 14.30'da üçüncülük maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin üçüncü finali

Fenerbahçe, tarihinde üçüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayacak. Sarı-lacivertli takım, daha önce iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak. Fenerbahçe, yine Ekaterinburg'da oynadığı finallerde 2012-2013'te UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunda ise Galatasaray'a mağlup olarak kupaya ulaşamamıştı.

Dinamo Kursk bu sezon hiç kaybetmedi

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Dinamo Kursk, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazandı. Ligde sarı-lacivertli takımın da bulunduğu A Grubu'ndaki 14 maçını kazanan Rus temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibini iki müsabakada da mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı. Dinamo Kursk, Dörtlü Final'deki ilk maçında da Çekya'nın USK Prag ekibini yenerek, bu sezon 17'de 17 yaptı. Rus ekibi, Fenerbahçe ile grup aşamasında oynadığı ilk maçı deplasmanda 72-69, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 86-79 kazandı.

Türk basketbolu, Avrupa'da 7. kupa peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşılaşacak Fenerbahçe, Türkiye'ye basketbolda 7. Avrupa kupasını kazandırmak için mücadele verecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşılaşacak Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 7. Avrupa kupasını kazandırmak için mücadele verecek. Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı. Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez en iyi dört takım arasında yer alan Fenerbahçe, daha önce iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak. Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek finale yükselen sarı-lacivertli ekip, yarın bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk ile oynayacağı müsabakadan galibiyetle ayrıldığı takdirde Türk basketboluna Avrupa'daki 7. kupasını getirecek. Fenerbahçe, finali kazanması halinde bu organizasyonda Galatasaray'dan sonra şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olma başarısı gösterecek.

Türkiye'nin bu sezonki ikinci kupası olacak

Fenerbahçe'nin Dinamo Kursk maçından istediği skorla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak. Yakın Doğu Üniversitesi, hafta içi FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'ye bu sezon basketboldaki ilk kupasını getirmişti. Fenerbahçe'nin de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması durumunda Türk basketbolu sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlayacak.

Fenerbahçe basketbolda ilk Avrupa kupasına çok yakın

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın final maçından galibiyetle ayrılması durumunda sarı-lacivertli kulüp, basketboldaki ilk Avrupa kupasını kazanacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 2012-2013'te UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunda ise Galatasaray'a kupayı kaptırmıştı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı da geçen sezon THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibine yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

İlk kupa Anadolu Efes'ten

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı. Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı. Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA Eurochallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kupaların 3'ü Galatasaray'dan

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 3'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor. Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Ergin Ataman yönetiminde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa'nın iki numaralı kupasını havaya kaldırdı. Sarı-kırmızılı takım, ULEB Avrupa Kupası'nın finalinde Fransa'nın Strasbourg ekibini geçerek kupayı müzesine götürdü. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da daha önce Avrupa'nın bir ve iki numaralı kupalarını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, 2008-2009'da FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.