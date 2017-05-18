Bu kez kupayı istiyoruz

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kupayı İstanbul'da kaldırarak, tarihinde ilk kez şampiyon olmak istiyor.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova, Yunanistan'ın Olympiakos ve İspanya'nın Real Madrid takımları şampiyonluk mücadelesi verecek. 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ardından üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak. Geçen sezon finale yükselen ve şampiyonluğu son saniyelerde kaçıran Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda taraftar avantajını da kullanarak, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Normal sezonu 5. tamamladı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 18 galibiyetle 5. sırada bitirdi. Sezona 4'te 4 yaparak başlayan sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla son haftalara ilk 2 içinde girdi. Son 4 haftada 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak, play-off öncesi saha avantajını kaybetti.

Play-off'u kayıpsız geçti

Normal sezonu 5. sırada bitirerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla eşleşti. Saha avantajını kaybeden sarı-lacivertli ekip, buna rağmen gösterdiği performansla play-off'u kayıpsız geçti. Deplasmandaki karşılaşmaları 71-58 ve 80-75 kazanan Fenerbahçe, sahasındaki ilk müsabakayı da 79-61 galip tamamladı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Bogdanovic ve Udoh ön plana çıkıyor

Sarı-lacivertli ekipte Bogdan Bogdanovic ile Ekpe Udoh, normal sezon ve play-off'taki istatistikleriyle dikkati çekiyor. THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen Bogdanovic ve Udoh, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin de en skorer oyuncuları oldu. Bogdanovic 14,5, Udoh ise 12 sayı ortalamasıyla sezon içinde takımlarına katkıda bulundu. Bogdanovic özellikle play-off serisinde Panathianikos Superfoods potasına gönderdiği ortalama 19,3 sayıyla ön plana çıktı. Udoh ise THY Avrupa Ligi'nde hem ribauntta hem de blok istatistiklerinde zirvede yer aldı. Tecrübeli uzun oyuncu, 7,6 ribaunt ve 2,1 blok ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin bu istatistiklerde en iyisi oldu. Sarı-lacivertli basketbolcu, Dörtlü Final'e kalan ekipler arasında CSKA Moskovalı Nando De Colo'dan sonra en fazla verimlilik puanına sahip oyuncu olmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın en fazla asist yapan ismi ise 4,6 ortalamayla Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas oldu.

Real Madrid ile rekabeti

Fenerbahçe, Dörtlü Final'de karşılaşacağı Real Madrid ile son 3 yıldaki rekabetiyle dikkati çekiyor. İspanyol temsilcisiyle son 3 sezonda 8 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçların 5'ini kazandı. 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final yarı final maçında rakibine yenilen Fenerbahçe, 2015-2016'da Real Madrid karşısında etkili bir performans gösterdi. Normal sezonda yaptığı 2 maçın 1'ini kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde karşılaştığı eflatun-beyazlıları 3 müsabakada da mağlup etti. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında bu sezon yapılan iki maçta takımlar birer galibiyet aldı.

Kadro

Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'nin kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor: Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Berk Uğurlu (Türkiye), Ekpe Udoh, James Nunnally (ABD), Pero Antic (Makedonya), Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic (Sırbistan), Anthony Bennett (Kanada), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Luigi Datome (İtalya).