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Bu tokada soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı

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Bu tokada soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde dün oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık Yıldırım hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı. 
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