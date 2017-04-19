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Bulls Celtics'e kabus oldu

NBA play-off'ları ilk turunda Boston Celtics'i 111-97 yenen Chicago Bulls, deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak seride 2-0 üstünlük sağladı

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Bulls Celtics'e kabus oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Chicago Bulls, deplasmanda Boston Celtics'i 111-97 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 8'incisi Bulls, konferans lideri Celtics'i deplasmanda oynadığı ikinci maçta da mağlup ederek büyük avantaj yakaladı. TD Garden'da oynanan karşılaşmada Dwyane Wade ve Jimmy Butler 22'şer sayıyla Bulls'un galibiyetinde önemli rol oynadı. Rajon Rondo ise 11 sayı, 14 asist, 9 ribaunt, 5 top çalmayla etkili bir performans ortaya koydu. Celtics'te Isaiah Thomas 20, Jae Crowder 16 sayı üretti. Seride 3 ve 4'üncü maçlar, Bulls'un ev sahipliğinde oynanacak.

Raptors seriyi eşitledi
Doğu Konferansı 3'üncüsü Toronto Raptors, 6'ncı sıradan play-off bileti alan Milwaukee Bucks'ı 106-100 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Air Canada Centre'da oynanan maçta DeMar DeRozan 23, Kyle Lowry 22 sayıyla ev sahibi Raptors'a galibiyeti getiren isimler oldu. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 15 ribaunt ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Seride sıradaki iki karşılaşma, Bucks'ın sahasında gerçekleştirilecek.

Clippers seriye denge getirdi
Batı Konferansı 4'üncüsü Los Angeles Clippers, 5'inci sıradan play-off'a kalan Utah Jazz'ı, Staples Center'da ağırladığı maçta 99-91 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği sağladı. Clippers'ta Blake Griffin 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Chris Paul 21 sayı, 10 asist ve DeAndre Jordan 18 sayı, 15 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. Serinin 3 ve 4'üncü maçlarına ev sahipliği yapacak Jazz'da Gordon Hayward 20, Derrick Favors ve Joe Johnson 13'er sayı kaydetti. NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

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