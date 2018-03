"Bulunduğumuz yerden memnun değiliz"

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde bulundukları durumdan memnun olmadıklarını, daha iyi sonuçlar için çalıştıklarını söyledi.

Clyburn, yaptığı açıklamada, kazanabilecekleri maçları son anlarda kaybettiklerini, bu durumu düzeltmeleri gerektiğini dile getirdi. Bu sezon en önemli hedeflerinin arkalarında güzel bir iz bırakmak olduğunu ifade eden Clyburn, "Bulunduğumuz yerden kesinlikle memnun değiliz. Kazanabileceğimiz maçlar vardı ve bunları kaybettik. En azından 2-3 maçı ben söyleyebilirim. Bunlar sonuna kadar götürüp son anda kaybettiğimiz maçlardı. O mücadelelerde galip gelmeyi başaramadık. Elbette bunun için ağlayacak değiliz. Daha çok çalışarak bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Biz de bu sebeple daha iyi olmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. ABD'li basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılacak olmasıyla ilgili şunları söyledi: "Final-four'un nerede olacağı bizim için çok da önemli değil. İstanbul'da ya da başka yerde olması bizim hedefimizi değiştirmiyor. Bizim için önemli olan finallerde bulunmak. Hem Dörtlü Final'de olmayı hem de Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ni iyi bir yerde tamamlamayı istiyoruz."

"Uzun bir maç takvimi var"

THY Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin durumunu değerlendiren Clyburn, Fenerbahçe'nin takım olarak çok iyi basketbol oynadığını belirterek, "THY Avrupa Ligi'yle ilgili olarak bir şey söylemek için henüz erken. Her takım birbirini yenebiliyor. Fenerbahçe'yi THY Avrupa Ligi'nde oynayan diğer Türk takımlarından ayırabiliriz çünkü onlar önemli bir tecrübeye sahip ve iyi durumdalar. Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş için ise her şey söz konusu olabilir. Önümüzde uzun bir maç takvimi var." ifadelerini kullandı. Takım olarak çok iyi çalıştıklarını belirten Clyburn, şöyle devam etti: "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezon başından beri sahada bir takım prensiplerimiz var. O prensipleri daha iyi uygulayabilmek için idmanları önemsiyoruz. Şu anda oldukça iyi bir durumdayız. Her zaman maç maç düşünüyoruz ve önümüzdeki karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Önümüzde oynanacak çok fazla karşılaşma var."

"Rahat maç kazandığımızı hatırlamıyorum"

Clyburn, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin, Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi olduğunu ifade etti. Süper Lig'de maçların çok sert geçtiğini vurgulayan 26 yaşındaki basketbolcu "Spor Toto Basketbol Süper Ligi çok çekişmeli ve zor bir lig. THY Avrupa Ligi'nden sonra oynuyor olmak ligi daha da zorlaştırıyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden bir tanesi. Bu sezonu düşünecek olursak, rahat maç kazandığımızı hatırlamıyorum. Sezonun tümü oldukça zor. Kolay bir lig değil." diye konuştu. Clyburn, başantrenör David Blatt'in kendilerini sürekli daha iyi olmaları için zorladığını, bunun da faydasını gördüklerini aktararak, "Antrenörümüz, takıma katıldığım ilk günden beri benimle bire bir ilgileniyor. Kendimi işime yüzde yüz veremediğim zamanlarda beni daha iyi olmam için teşvik ediyor. Sürekli daha iyi olabilmem için beni zorluyor. Sezon sonuna kadar bu çalışma temposuna devam edeceğimizi düşünüyorum. Oyuncularının tamamıyla yakından ilgileniyor. Kendisiyle çalışmaktan çok memnunum." değerlendirmesini yaptı. ABD'li basketbolcu, gelecek sezon Darüşşafaka Doğuş'un kadrosunda bulunup bulunmayacağı konusunda bir şey söylemek için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.