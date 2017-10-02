"Bütçemiz düşük hedefimiz büyük"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Genel Direktörü Alper Yılmaz, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi maçlarıyla başlayacak yeni sezon öncesi özellikle kadro oluşturma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Alper Yılmaz, yaptığı açıklamada, takım yapısında büyük oranda değişikliğe gittiklerini kaydederek, "Sezon öncesi kadroyu oluştururken ciddi sorunlar yaşadık. İstediğimiz bazı oyuncuları alamadık. Sözleşmesi bitmeyenler vardı, bazıları gelmek istemedi, bazı basketbolculara da bütçemiz yetmedi. Elimizden geldiği kadar en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştık." dedi.

Mevcut 15 kişilik kadroda 12 yeni oyuncuları bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bunların üçü 1999 doğumlu. Bir alışma süreci olacağı kesin. Yaz dönemini iyi geçirdik. Tam hazır olduğumuzu söyleyemem ama bu dönemde olabileceğimiz kadar iyiyiz. İlk maçımızı Pınar Karşıyaka deplasmanında oynayacağız. Ligin zoru deplasmanlarından biri. Sonrasında ise THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacağız. Hazır olmamız gereken bir dönemdeyiz. Elimizden geleni yapıp, maç maç gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimizde sapma yok"

Alper Yılmaz, kadroda yaşanan değişime karşın Anadolu Efes'in sezon içi hedeflerinin aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın NBA'e ye gitmesinden sonra yerlerini doldurmak için altyapı oyuncularını tercih ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Onlara şans vermek, onları yetiştirmek istiyoruz. Anadolu Efes her zaman Türkiye'de şampiyonluk, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefleyen bir takım olmuştur. Bu sene bütçemiz daha düşük olsa da oyuncularımızın çoğu değişse de hedeflerimizde sapma yok. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Geçen seneden biraz daha farklı bir basketbol yapısıyla oynamak zorundayız." diye konuştu.

"Öncü olmaya devam edeceğiz"

Lacivert-beyazlı yönetici, yerlilerin yeterli şans bulamadığı ve altyapıdan istenilen seviyede oyuncu çıkaralamadığı yönündeki görüşlerle ilgili şunları kaydetti: "Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın kadrosunda bizden yetişmiş 7 oyuncu, bir de antrenör vardı. Altyapıya her zaman destek vermeyi sürdürdük ve buna devam ediyoruz. Milli takımımızda bizi gerçekten çok iyi temsil eden Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da altyapımızdan çıkardığımız oyuncular olarak yerlerini aldı. Oyuncu yetiştirmeye devam etmek istiyoruz. Şartlar belki benim oynadığım dönemden farklılaştı ama herkesin kendisini rakip olarak görmesi, oynayabileceğine inanması gerekiyor. Bu sene kurulan Basketbol Gençler Ligi de önemli bir imkan olacaktır. Hepimizin Türkiye'de yetişmiş oyuncuya ihtiyacı var. Hep beraber bu işin altından kalkabiliriz. Bu konuda öncü olmaya devam edeceğiz."

"Furkan'ın alışması gerekiyor, Cedi'nin zamanı gelmişti"

Alper Yılmaz, NBA'de oynama şansı yakalayan milli basketbolcular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın başarılı olacaklarına inandığını belirtti. Furkan Korkmaz'ın NBA'in fiziksel sertliğine uyum sağlaması gerekitiğine dikkati çeken Yılmaz, "Furkan'ın biraz daha alışması gerekiyor. Özellikle NBA'deki fiziksel oyuna nasıl tepki vereceği önemli. Yaz ligini ise çok iyi geçirdi. Cedi Osman'ın ise artık zamanı gelmişti ve gitmesi gerekiyordu. O bir plan çerçevesinde gitti. Gittiği takım Cleveland Cavaliers'ta kadro çok dolu. Orada ne kadar şans bulabilir bilmiyorum ama gittikçe artan bir şekilde iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Eğer orada yapamazlarsa da Anadolu Efes'in kapıları her zaman onlara açık." şeklinde görüş belirtti.

Hedef Dörtlü Final

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son derece çekişmeli geçeceğine inandığını anlatan Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefleri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon gördük ki yeni bir dönem var. Çok zorlu ve uzun bir lig. Takımlar yine çok güçlü. Avrupa'nın en iyi 16 takımı bir arada. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağımız maçlarda çok ciddi seyirci desteğine ihtiyacımız var. Tüm basketbolseverleri, Real Madrid maçıyla başlamak üzere salona davet ediyoruz. Başından sonuna kadar çok iyi oynamak lazım. Yeni kurulan bir takım olmamız nedeniyle sıkıntılarımız olabilir ama sonunu iyi getirmek önemli. Play-off etabına ev sahibi avantajıyla girebilmek büyük önem taşıyor. Geçen sene ucundan döndüğümüz Dörtlü Final hedefini bu sene inşallah başarırız."