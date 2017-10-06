Büyükçekmece iddialı geliyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin yeni transferleri Melih Yıldız, başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

Melih Yıldız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve takım kimyasının yeni yeni oturmaya başladığını belirterek, "Her sene olduğu gibi bu sene de zor bir lig bizi bekliyor. Bizden çok daha yüksek bütçeli takımlar var. İyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Türk oyuncular olarak kısıtlı sürelerden dolayı basketbola açız. Bunu da inşallah sahaya yansıtırsak iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu sene yabancı oyunculara Türk basketbolcular olarak daha iyi katkı verirsek, başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz." dedi. Takımdaki köklü değişimin kendilerini olumsuz etkileyemeceğini savunan 28 yaşındaki basketbolcu, "Uyum sürecimiz çok iyi. Daha önce zaten Özhan Çıvgın'la beraber çalışmıştım, takım menajerimiz Emre Ekim de takım kaptanlığımızı yapmıştı.Yazın telefon geldiğinde hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Çok karakterli oyuncularımız var." diye konuştu. Büyüçekmece taraftarını maçlara davet eden Melih Yıldız, "Basketbol güzel bir oyun ve bizim de bu güzel oyunu göstermemiz lazım. Bütün seyircilerimizi ailecek maçlara bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Takımın yeni transferlerinden ABD'li oyuncu Bracey Wright ise tempolarını kaybetmedikleri sürece başarıyı yakalayabileceklerini kaydetti. Yeni takım oldukları için birbirlerini tanıma fırsatını yavaş yavaş bulduklarını vurgulayan 33 yaşındaki basketbolcu, şunları ifade etti: "Her şeyin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Tempomuzu kaybetmezsek bu sezon başarılı olacağımıza inanıyorum. Takım içindeki arkadaşlıklar gelişti. Daha önce birbiriyle oynamış arkadaşlarımız kadar ekibimize yeni katılan oyuncular da var. İlk günden beri bu ilişkileri geliştirmeye başladık. Özhan Çıvgın ile de kaynaşıyoruz. FIBA Avrupa Ligi'nde ilk sekize hatta son dörde kalmak bizim için harika olur. Türkiye liginde ise öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak."