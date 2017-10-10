Büyükçekmece tura çıkıyor

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın Estonya'nın Tartu ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Rakibini ilk karşılaşmada 87-78 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece, bu avantajını kullanarak gruplara kalmayı hedefleyecek. Tartu'yu deplasmanda yenmesi halinde tur atlayacak Demir İnşaat Büyükçekmece, 8 veya bundan düşük farkla yenilirse yine gruplara kalmayı başaracak. Tartu ile Demir İnşaat Büyükçekmece arasındaki mücadele, yarın TSİ 19.00'da Tartu Spor Salonu'nda oynanacak.