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Büyükçekmece tura çıkıyor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, yarın Estonya temsilcisi Tartu ile deplasmanda karşılaşacak

10 Ekim 2017 Salı 11:09
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Büyükçekmece tura çıkıyor

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın Estonya'nın Tartu ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Rakibini ilk karşılaşmada 87-78 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece, bu avantajını kullanarak gruplara kalmayı hedefleyecek. Tartu'yu deplasmanda yenmesi halinde tur atlayacak Demir İnşaat Büyükçekmece, 8 veya bundan düşük farkla yenilirse yine gruplara kalmayı başaracak. Tartu ile Demir İnşaat Büyükçekmece arasındaki mücadele, yarın TSİ 19.00'da Tartu Spor Salonu'nda oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDemir İnşaat BüyükçekmeceFIBA Erkekler Avrupa KupasıTartu
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