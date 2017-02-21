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Büyükçekmece'ye 11 sayı fark lazım

Demir İnşaat Büyükçekmecer, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Rusya'nın Enisey ekibiyle karşılaşacak

21 Şubat 2017 Salı 11:01
Büyükçekmece'ye 11 sayı fark lazım

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Rusya'nın Enisey ekibini konuk edecek. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı 91-81 kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin tur atlaması için rakibini 11 sayı farkla yenmesi gerekiyor.

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BasketbolDemir İnşaat BüyükçekmeceFIBA Avrupa KupasıSon 16 Turu Rövanş MaçıEnisey
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