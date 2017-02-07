Büyükçekmece'ye Rus rakip

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Enisey takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



İkinci turda L Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, son 16 turu ilk maçında rakibini yenerek, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ev sahibi Enisey de P Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 1. sırada bitirmişti. Enisey ile Demir İnşaat Büyükçekmece arasında Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Sever Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 15.10'da başlayacak.