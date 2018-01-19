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Cavaliers 4 maç sonra kazandı

Sahasında Orlando Magic'i 104-103 yenen Cavaliers, dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi

19 Ocak 2018 Cuma 10:05
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Cavaliers 4 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'i 104-103 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, son sırada yer alan Orlando Magic'i bir sayı farkla 104-103 yenerek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Ev sahibi ekipte, Isaiah Thomas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın süre almadığı karşılaşmada LeBron James 16 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle oynarken, Kevin Love 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Konuk takımda ise Elfrid Payton 19 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi. Mücadeleyi 17 sayı, 11 ribauntla tamamlayan Aaron Gordon, "double double" yapan bir başka oyuncu oldu.

Lider Celtics sahasında yenildi

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'a 89-80 yenildi ve üst üste 2'nci, bu sezon 12. mağlubiyetini aldı. Joel Embiid'in 26 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptığı Philadelphia 76ers'ta Dario Saric 16, T.J. McConnell 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Boston Celtics'te ise Marcus Morris ve Al Horford 14'er sayı üretirken, Marcus Smart 13, Jaylen Brown 12 sayıyla skora katkıda bulundu. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 80-89

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-103

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 116-98

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 100-86

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Son Güncelleme: 19.01.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Spor
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