Cavaliers'a LeBron James yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 107-94 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Konuk ekip Cavaliers, iyi başladığı mücadelenin ilk periyodunu 27-23 önde geçerken, devreye de 55-48 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ve dördüncü periyoda 84-77'lik üstünlükle giden Celtics, son çeyrekte de rakibini 17 sayıda tuttu ve karşılaşmayı 107-94 kazanmasını bildi.

Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçen Boston Celtics'te Al Horford, 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Jaylen Brown 23, Terry Rozier 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Cavaliers'ta ise 38 dakika sahada kalan LeBron James'in, 42 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. James, NBA play-off'larında kariyerinin 22. "triple double"ını yaptı.

Kevin Love'ın 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı maçta milli basketbolcu Cedi Osman bir dakika süre aldı. Serinin üçüncü maçı 20 Mayıs'ta Cavaliers'ın sahasında oynanacak.