Cavaliers form tutamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'in 116-98 yendiği Cleveland Cavaliers, son 15 maçında 10. yenilgisini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Orlando Magic, bu sezon eski görüntüsünden uzak olan son 3 yılın Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers'ı 116-98 mağlup etti. Ev sahibi Magic'te Jonathon Simmons, 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Evan Fournier 19 sayı, 6 ribaunt, Bismack Biyombo 11 sayı, 8 ribaunt ve Elfrid Payton 10 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Tristan Thompson, J.R. Smith ve Jeff Gren de 12'şer sayı kaydetti.

Thunder, Warriors deplasmanında galip

Oklahoma City Thunder, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 125-105 yendi. Thunder böylece bu sezon Warriors ile oynadığı 2. maçı da kazandı. Thunder'ı galibiyete, 38 sayı, 5 ribaunt, 6 top çalmayla oynayan Paul George ve 34 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten Russell Westbrook taşıdı. Steven Adams da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Warriors cephesinde Kevin Durant 33 sayı, 6 ribaunt ve Stephen Curry 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Doğu'nun zirvesindekilerin maçı Raptors'ın

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile takipçisi Toronto Raptors arasındaki mücadeleden, 111-91'lik skorla ev sahibi Raptors galip ayrıldı. Raptors'ta Kyle Lowry 23 sayı, 8 ribaunt, C.J. Miles 20 sayı ve DeMar DeRozan 15 sayı, 6 asistle oynadı. Celtics'te Terry Rozier 18 sayı, 5 ribaunt, Kyrie Irving ise 17 sayı üretti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Memphis Grizzlies'i 108-82 yendiği karşılaşmayı, 8 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla tamamladı. NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 116-98

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 108-82

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 113-123

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 89-103

Toronto Raptors-Boston Celtics: 111-91

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 115-102

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 105-125

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 112-93