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Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, evinde Minnesota Timberwolves'u 18 sayı farkla yenerek üst üste 11'inci kez kazandı

24 Şubat 2018 Cumartesi 11:11
Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-102 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 120-102'lik skorla geçerek aldı. Üst üste 11'inci, sezonun ise 45'inci galibiyetine ulaşan Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı ve 9 asistle galibiyette başrolü üstlendi. Clint Capela 25 sayı ve 11 ribaunt, Chris Paul ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 21 sayı, Karl Anthony Towns 18 sayı ve 13 ribaunt, Jeff Teague 18, Jamal Crawford 14 sayı kaydetti.

Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı

Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın ilk 5'te forma giydiği maçta deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 112-89 mağlup etti. Bu sezon 35'inci kez kazanan Cavaliers'ta all-star LeBron James 18 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, George Hill 18 sayı, 21 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 10 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Mağlubiyet serisini 8 maça çıkaran Grizzlies'ta Tyreke Evans 15 sayı ve 10 asist, JaMychal Green 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Marc Gasol ise 14 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Jazz'ın galibiyet serisi bozuldu

Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 100-81 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi. Sezonun 33'üncü galibiyetini alan Blazers'ta CJ McCollum 26, Damian Lillard 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Galibiyet serisini 12 maça çıkarma şansını kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 21 sayı, Rudy Gobert 15 sayı, 9 ribaunt, 4 blok, 3 asist ve 2 top çalma, Joe Ingles ise 12 sayı attı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-110

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-93

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 105-122

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 119-122

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 120-102

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 89-112

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 124-123

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 122-119

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 117-128

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 81-100

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 124-102

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiGalibiyet SerisiHouston RocketsMinnesota Timberwolves
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