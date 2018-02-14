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Cavaliers kendine geldi

Takas hamleleriyle ivme kazanan NBA'in şampiyonluk adaylarından Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı yenerek art arda 4. maçını kazandı

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:42
Cavaliers kendine geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 120-112 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Bu sezon beklentilerin altında kalan şampiyonluk favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini 120-112 kazandı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 5 sayı ve 2 ribauntla tamamladı. Geçen hafta Cavaliers kadrosuna katılan isimlerden Larry Nance 13 sayı, 9 ribaunt, Jordan Clarkson ve Rodney Hood 14'er sayıyla oynadı. Thunder'da Paul George'un 25 sayı, 6 asist, Carmelo Anthony'nin 24 sayı, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 21 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Steven Adams'ın 22 sayı, 17 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Ersan'dan 15 sayı, 7 ribaunt

Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'a 97-92 yenildiği maçı, 15 sayı ve 7 ribauntla bitirdi. Son 10 karşılaşmasının 8'ini kazanan Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 7 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 15 ribaunt üretti.

Rockets ve Raptors serilerini sürdürdü

Houston Rockets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 126-108 mağlup ederek galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ın all-star gardı James Harden, 34 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynadı. 21 sayı atan Ryan Anderson, 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 13 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Chris Paul galibiyette önemli rol oynadı.

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors da sahasında Miami Heat'i 115-112 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini elde etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 27 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 22 sayı, 8 asistle oynayan Kyle Lowry öne çıktı. NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Miami Heat: 115-112

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 97-92

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 108-126

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-120

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 109-114

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 117-109

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolCedi OsmanCleveland CavaliersErsan İlyasovaNBA
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