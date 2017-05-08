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Cavaliers konferans finalinde

NBA play-off'larında Toronto Raptors'ı 109-102 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 4-0 yaparak konferans finaline çıkan ilk takım oldu

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Cavaliers konferans finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 109-102 yenerek finale yükseldi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 4. maçında Raptors'a konuk olan Cavaliers, 109-102 galip gelerek play-off'larda mağlubiyet yaşamadan finale çıktı. Cavaliers'ta LeBron James 35 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 27 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla galibiyetin mimarları oldu. Konuk takımda ayrıca, Kyle Korver 18 sayı üretti. Ev sahibi Raptors'ta Serge Ibaka'nın 23 sayı, DeMar DeRozan'ın 22 sayı ve Corry Joseph'in 20 sayı, 12 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Rockets seriyi eşitledi 
Batı Konferansı yarı final serisinin 4. maçında Houston Rockets konuk ettiği San Antonio Spurs'u 125-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Toyota Center'da oynanan maçta James Harden 28 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, Eric Gordon 22 sayı ve Trevor Ariza 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle ev sahibi Rockets'a galibiyeti getiren isimler oldu. Spurs'te Jonathon Simmons'un 17, Kawhi Leonard ve LaMarcus Aldridge'in 16'şar sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Seride sıradaki karşılaşma, Spurs'ün sahasında gerçekleştirilecek. 

Wizards seriye denge getirdi 
Doğu Konferansı yarı finalinin 4. mücadelesinde Washington Wizards ağırladığı Boston Celtics'i 121-102 mağlup ederek seride 2-2'lik eşitliği sağladı. Verizon Center'da oynanan karşılaşmada, Wizards'da 29 sayı kaydeden Bradley Beal ve 27 sayı, 12 asistlik performans sergileyen John Wall galibiyette öne çıkan isimler oldu. Ev sahibinde Otto Porto Junior 18, Markieff Morris 16 sayı attı. Serinin 5. maçına ev sahipliği yapacak Celtics'te Isaiah Thomas 19 sayı kaydetti. NBA play-off'larına tek maçla devam edilecek.
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