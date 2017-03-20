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Cavaliers play-off biletini kaptı

NBA'de son şampiyon Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 125-120 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off bileti alan ilk takım oldu

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Cavaliers play-off biletini kaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 125-120 yenen Cleveland Cavaliers, play-off'lara yükselmeyi garantiledi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers deplasmanından 125-120 galip ayrılan Cleveland Cavaliers, normal sezonun bitimine 13 maç kala play-off listesine adını yazdırdı. Son şampiyon Cavaliers, Doğu Konferansı'nda play-off bileti alan ilk takım oldu. Cavaliers'ı galibiyete, toplam 101 sayı atan Kyrie Irving, LeBron James ve Kevin Love taşıdı. Irving 46 sayı, James 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Love ise 21 sayı, 15 ribauntla oynadı. Lakers'ta ise maçı 40 sayı, 6 asistle tamamlayan D'Angelo Russell, kulüp tarihinin 40 sayı barajını geçen en genç oyuncusu olmayı başardı.

Lillard'dan Heat potasına 49 sayı
Doğu Konferansı'nda play-off kovalayan Miami Heat ile Batı'da play-off mücadelesi veren Portland Trail Blazers arasındaki karşılaşmayı, 115-104 misafir ekip Trail Blazers kazandı. 49 sayıyla sezonun kendisi adına en yüksek skoruna ulaşan Trail Blazerslı Damian Lillard, 9 üç sayılık basketle de kariyer rekorunu egale etti. Üst üste 3. galibiyetini alan Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 12 ribaunt ve C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti. Heat'te yedek oyuncu James Johnson'ın 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Hasan Whiteside'ın 17 sayı, 10 ribaunt, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 104-111
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 105-99
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 112-95
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 104-115
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-109
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 116-91
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 118-102
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 120-125
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