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Cavaliers, Rockets'dan fark yedi

NBA'in iddialı takımlarının karşılaşmasında Houston Rockets, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 32 sayı farkla mağlup etti

04 Şubat 2018 Pazar 11:32
Cavaliers, Rockets'dan fark yedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 120-88 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Şampiyonluğun favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets'ın mücadelesini, 120-88'lik skorla Rockets kazandı. Misafir Rockets'ı galibiyete, 22 sayı, 11 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Ryan Anderson ve maçı 16 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamlayan James Harden taşıdı. Cavaliers'ta LeBron James 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, J.R. Smith ve Isaiah Thomas 12'şer sayı kaydetti. Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribaunt üretti.

Drummond'dan etkileyici performans

Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, takımının Miami Heat'i 111-107 yendiği karşılaşmada, 23 sayı, 20 ribaunt, 4 top çalma ve 4 blokla oynadı. Ev sahibi Pistons'ta 25 sayı, 7 asistle mücadele eden Ish Smith ve 16 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Blake Griffin, galibiyette önemli rol aldı. Heat'te Goran Dragic'in 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Josh Richardson ve Kelly Olynyk 19'ar, James Johnson da 18 sayı attı.

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Anahtar Kelimeler:
Andre DrummondBasketbolHouston RocketsNBASpor
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