Çaylak Simmons coştu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 115-101 yenen Philadelphia 76ers'ın çaylak oyuncusu Ben Simmons, kariyerinin 5. "triple double"ını yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, ağırladığı Chicago Bulls'u 115-101 yenerek son 10 karşılaşmasında 8. galibiyetini aldı. 76ers'ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons 19 sayı, 17 ribaunt, 14 asistle kariyerinin 5. "triple double"ına imza attı. 21 yaşındaki Simmons, Oscar Robertson (26 kez) ve Magic Johnson'dan (7) sonra NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

76ers'ta Dario Saric 21 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid ise 22 sayı, 5 ribauntla Simmons'a eşlik etti. Bulls'ta Booby Portis'in 22 sayı, 11 ribaunt ve Zach LaVine'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Rockets'tan 3 sayı yağmuru

Teksas eyaleti takımları Dallas Mavericks ile Houston Rockets arasındaki mücadeleyi, 104-97 misafir takım Rockets kazandı. Maçı 21 üç sayı isabetiyle tamamlayan Rockets, ilk periyotta 10 üç sayılık basket atarak bir çeyrek için kulüp rekorunu kırdı. Üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta James Harden 25 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Clint Capela da 16 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı. Trevor Ariza 23, Eric Gordon ise 17 sayı kaydetti. Mavericks'te Wesley Matthews 29 sayı, 5 asist, Yogi Ferrell 19 sayıyla mücadele etti. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 96-101

Detroit Pistons-Utah Jazz: 95-98 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 116-101

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 115-101

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 93-108

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 97-104

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 85-108

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 123-114

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 102-113