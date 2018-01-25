Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514

Çaylak Simmons coştu

Chicago Bulls'a karşı 19 sayı, 17 ribaunt, 14 asistlik performans sergileyen Philadelphia 76erslı Simmons, Oscar Robertson ve Magic Johnson'dan sonra NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu

25 Ocak 2018 Perşembe 10:15
2 Okunma
Çaylak Simmons coştu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 115-101 yenen Philadelphia 76ers'ın çaylak oyuncusu Ben Simmons, kariyerinin 5. "triple double"ını yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, ağırladığı Chicago Bulls'u 115-101 yenerek son 10 karşılaşmasında 8. galibiyetini aldı. 76ers'ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons 19 sayı, 17 ribaunt, 14 asistle kariyerinin 5. "triple double"ına imza attı. 21 yaşındaki Simmons, Oscar Robertson (26 kez) ve Magic Johnson'dan (7) sonra NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

76ers'ta Dario Saric 21 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid ise 22 sayı, 5 ribauntla Simmons'a eşlik etti. Bulls'ta Booby Portis'in 22 sayı, 11 ribaunt ve Zach LaVine'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Rockets'tan 3 sayı yağmuru

Teksas eyaleti takımları Dallas Mavericks ile Houston Rockets arasındaki mücadeleyi, 104-97 misafir takım Rockets kazandı. Maçı 21 üç sayı isabetiyle tamamlayan Rockets, ilk periyotta 10 üç sayılık basket atarak bir çeyrek için kulüp rekorunu kırdı. Üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta James Harden 25 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Clint Capela da 16 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı. Trevor Ariza 23, Eric Gordon ise 17 sayı kaydetti. Mavericks'te Wesley Matthews 29 sayı, 5 asist, Yogi Ferrell 19 sayıyla mücadele etti. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 96-101

Detroit Pistons-Utah Jazz: 95-98 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 116-101

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 115-101

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 93-108

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 97-104

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 85-108

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 123-114

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 102-113

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:01
Anahtar Kelimeler:
NBAHouston RocketsBen SimmonsBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F.Bahçe, Barça ile karşılaşacak
F.Bahçe, Barça ile karşılaşacak
Efsane salon yıkılıyor
Efsane salon yıkılıyor
Efes, Real deplasmanında
Efes, Real deplasmanında
All-Star maçının yedekleri açıklandı
All-Star maçının yedekleri açıklandı
LeBron 30 bin sayıya ulaştı
LeBron 30 bin sayıya ulaştı
Kartal, Yunanistan'a uçuyor
Kartal, Yunanistan'a uçuyor
Cousins tarihe geçti
Cousins tarihe geçti
Daçka çeyrek final aşkına
Daçka çeyrek final aşkına
Aslan rövanşı istiyor
Aslan rövanşı istiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim