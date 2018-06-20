Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94492
ALTIN
194.392
DOLAR
4.7433
STERLİN
6.2522
EURO
5.4939

Cedi, NBA'den hazırlıklı geldi

A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncusu Cedi Osman, Ankara'da oynanacak Dünya Kupası eleme maçları hakkında, "Bu maçlar bizim için çok önemli" dedi

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:12
Cedi, NBA'den hazırlıklı geldi

A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncusu Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Ukrayna ve İsveç ile oynayacakları maçların çok önemli olduğunu vurguladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve sezonu play-off finali oynayarak tamamlayan Cedi Osman, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. B Grubu'nun son iki maçında 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacakları maçları mutlaka kazanmaları gerektiğini anlatan Cedi, "Kritik maçlar oynayacağız kendi seyircimiz önünde. Bu maçlar bizim için çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Buna göre hazırlanıyoruz. Ukrayna ve İsveç'i yenip Dünya Kupası yolunda bir üst tura en avantajlı şekilde gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

NBA'de yoğun bir sezon geçirmesine rağmen milli takıma gelmekte tereddüt etmediğini aktaran 23 yaşındaki basketbolcu, "Milli forma benim için çok şey ifade ediyor. Ne zaman şansım olursa her zaman milli takım için oynamak isterim. Ayrı kaldığım zaman milli takım ortamını çok özlüyorum. Bu yüzden ne zaman şansım olursa buraya geleceğim." şeklinde konuştu.

"Lider bir Cedi sahada yer alacak"

Geçen yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın ön plana çıkan oyuncusu olan Cedi Osman, bu performansının eleme maçlarında da devam edeceğine inandığını belirtti.

NBA'de kazandığı tecrübeye de vurgu yapan milli basketbolcu, "Daha çok üstüne koyan, daha fazla ön plana çıkacak bir Cedi Osman olacak. Aynı geçen sene Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi lider konumunda olacak bir Cedi, eleme maçlarında sahada yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine destek veren Türk halkına teşekkür eden Cedi Osman, "Gece geç saatlerde beni izlemek için kalkıp televizyon başına geçtiler. Beni her zaman desteklediler. Bu bana ayrı bir moral veriyor. Gerçekten Türk halkına çok teşekkür ediyorum bana verdiği destek için." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Basketbol TakımıB GrubuBasketbolCedi OsmanSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadro 14'e indirildi
Kadro 14'e indirildi
Efes, Zeleznik'ten Micic'i aldı
Efes, Zeleznik'ten Micic'i aldı
Wilbekin'i milli heyecan sardı
Wilbekin'i milli heyecan sardı
"Bu iki maç çok önemli"
"Bu iki maç çok önemli"
‘Amacımız maçları kazanmak’
‘Amacımız maçları kazanmak’
Furkan’dan taraftara çağrı
Furkan’dan taraftara çağrı
Ömer Aşık, milli formayı istiyor
Ömer Aşık, milli formayı istiyor
Fenerbahçe potada durdurulamıyor
Fenerbahçe potada durdurulamıyor
Galatasaray ile yolları ayrıldı
Galatasaray ile yolları ayrıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim