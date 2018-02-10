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Cedi NBA'e ısınıyor

Konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 16 sayı farkla yenen Cleveland Cavaliers'ta LeBron James "triple-double" yaparken, Cedi Osman kariyerinin en iyi maçını çıkardı

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:17
Cedi NBA'e ısınıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, LeBron James ve milli oyuncu Cedi Osman'ın üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 123-107 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 123-107'lik skorla geçerek sezonun 32'nci galibiyetini aldı. Cavaliers'ta James 22 sayı, 19 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparken, Kyle Korver 30, Jeff Green 24 sayı üretti. Cedi Osman ise ilk kez ilk 5'te çıkarak 38 dakika sahada kaldığı mücadelede attığı 16 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Milli basketbolcu, skorer oyununun yanı sıra 6 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla oynadı. 

Sezonun 39'uncu mağlubiyetini alan Hawks'ta Dennis Schroder 25, Taurean Prince 15 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 12 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.

Lillard 50 sayı attı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Portland Trail Blazers, konuk olduğu Sacramento Kings'i 118-100 mağlup etti. Sezonun 31'inci galibiyetine ulaşan Blazers'ta Damian Lillard 50 sayı ve 6 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Maurice Harkless 15, Shabazz Napier 13 sayıyla skora destek verdi. Bu sezon 37'nci kez kaybeden Kings'te Willie Cauley-Stein 19, Buddy Hield 16 sayı, Zach Randolph 17 sayı ve 9 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 10 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydetti.

Jazz durdurulamıyor

Son dönemin formda ekibi Utah Jazz, konuk ettiği Charlotte Hornets'i 106-94 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu sezon 27'nci kez kazanarak play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Jazz'da Donovan Mitchell 25 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Rudy Gobert 20 sayı ve 11 ribaunt, Joe Ingles 23 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getirdi. Üst üste 3'üncü kez yenilen Hornets'te Kemba Walker 19, Frank Kaminsky 14, Nicolas Batum 13 sayılık performans sergiledi. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 95-108

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 100-82

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 107-123

Boston Celtics-Indiana Pacers: 91-97

Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 91-85

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 106-94

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 114-113

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 100-118

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiCedi OsmanCleveland CavaliersLeBron James
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